Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: Российские военные ударили «Градами» по позициям ВСУ на Донецком направлении
Министерство обороны России показало кадры работы российских военнослужащих «Южной» группировки из расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне спецоперации. Видео опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.
«Расчеты РСЗО „Град“ „Южной“ группировки войск нанесли удары по опорному пункту и скоплению пехоты противника 122-мм осколочными реактивными снарядами с дистанции более 12 километров. Артиллеристы работали во взаимодействии с подразделением БпЛА», – указали в Минобороны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»