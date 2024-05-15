Видео: Российские военные ударили «Градами» по позициям ВСУ на Донецком направлении

Министерство обороны России показало кадры работы российских военнослужащих «Южной» группировки из расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» в зоне спецоперации. Видео опубликовано в телеграм-канале оборонного ведомства.

«Расчеты РСЗО „Град“ „Южной“ группировки войск нанесли удары по опорному пункту и скоплению пехоты противника 122-мм осколочными реактивными снарядами с дистанции более 12 километров. Артиллеристы работали во взаимодействии с подразделением БпЛА», – указали в Минобороны.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых упоминается создание условий, гарантирующих безопасность самой России.