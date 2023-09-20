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Руc Тат
Происшествия 20 сентября 2023 17:32

Видео: Российские военнослужащие уничтожили пехоту ВСУ, ударив по ним ракетами

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Министерство обороны России опубликовало кадры с места уничтожения пункта временной дислокации подразделений 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Петропавловки. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства.

«По установленному разведкой месту сосредоточения живой силы и техники ВСУ нанесен ракетный удар. Точным попаданием живая сила и техника ВСУ в пункте временной дислокации уничтожены», – указано в сообщении.

#спецоперация на Украине
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