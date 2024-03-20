Видео: Российские разведчики показали подбитый Abrams изнутри

Российский спецназ добрался до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и снял видео изнутри. Видеозапись опубликовало агентство РИА Новости.

Отмечается, что подойти к танку было нелегко, так как позиции ВСУ находились совсем близко. Также в небе постоянно кружили беспилотники-камикадзе, била артиллерия. Эвакуировать танк с использованием техники на данный момент не может ни одна сторона. И российские, и украинские военные охотятся за бронетехникой.

При осмотре танка внутри слышны звуки перестрелки и близкий разрыв снаряда.

Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения СВО.

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей (в частности, официальные лица упоминали создание условий, гарантирующих безопасность самой России).