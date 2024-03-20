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Видео: Российские разведчики показали подбитый Abrams изнутри
Российский спецназ добрался до подбитого в селе Бердычи танка Abrams и снял видео изнутри. Видеозапись опубликовало агентство РИА Новости.
Отмечается, что подойти к танку было нелегко, так как позиции ВСУ находились совсем близко. Также в небе постоянно кружили беспилотники-камикадзе, била артиллерия. Эвакуировать танк с использованием техники на данный момент не может ни одна сторона. И российские, и украинские военные охотятся за бронетехникой.
При осмотре танка внутри слышны звуки перестрелки и близкий разрыв снаряда.
Ранее Минобороны РФ сообщало об уничтожении четырех танков Abrams в зоне проведения СВО.
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