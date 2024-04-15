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СВО 15 апреля 2024 17:13

Видео: российские минометчики сорвали ротацию штурмовиков ВСУ на Запорожском направлении

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Кадрами нанесения минометных ударов по группе штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО) поделился телеграм-канал «Крылатые».

Согласно данным автора публикации, точными ударами по живой силе противника отличились бойцы 71 гвардейского мотострелкового полка группировки Днепр. Отмечается, что точным огнем российские минометчики сорвали ротацию врага на Запорожском направлении.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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