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Видео: российские десантники пленили заблудившегося в лесу солдата ВСУ
Кадрами из зоны проведения специальной военной операции, на которых запечатлено пленение заблудившегося в лесу украинского военнослужащего, поделился телеграм-канал «Архангел спецназа».
На записи видно, как боец ВСУ выходит к позициям десантников, которые не спешат открывать по безоружному противнику. Без лишней суеты российские бойцы подзывают украинского солдата к себе, где объясняют ему, что для него война закончилась.
«Отдельного внимания стоит уделить отношению бойцов ВДВ к человеку стоявшему по ту сторону от них и стрелявшего в наших парней. Никаких унижений, никаких издевательств, тыканья автоматом и тд», – отмечает автор канала.
*из-за присутствия в ролике мата нам пришлось убрать звук, видео без цензуры доступно по ссылке.
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