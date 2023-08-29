Видео: российские десантники пленили заблудившегося в лесу солдата ВСУ

Кадрами из зоны проведения специальной военной операции, на которых запечатлено пленение заблудившегося в лесу украинского военнослужащего, поделился телеграм-канал «Архангел спецназа».

На записи видно, как боец ВСУ выходит к позициям десантников, которые не спешат открывать по безоружному противнику. Без лишней суеты российские бойцы подзывают украинского солдата к себе, где объясняют ему, что для него война закончилась.

«Отдельного внимания стоит уделить отношению бойцов ВДВ к человеку стоявшему по ту сторону от них и стрелявшего в наших парней. Никаких унижений, никаких издевательств, тыканья автоматом и тд», – отмечает автор канала.

*из-за присутствия в ролике мата нам пришлось убрать звук, видео без цензуры доступно по ссылке.