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Общество 29 августа 2023 13:08

Видео: российские десантники пленили заблудившегося в лесу солдата ВСУ

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Кадрами из зоны проведения специальной военной операции, на которых запечатлено пленение заблудившегося в лесу украинского военнослужащего, поделился телеграм-канал «Архангел спецназа».

На записи видно, как боец ВСУ выходит к позициям десантников, которые не спешат открывать по безоружному противнику. Без лишней суеты российские бойцы подзывают украинского солдата к себе, где объясняют ему, что для него война закончилась.

«Отдельного внимания стоит уделить отношению бойцов ВДВ к человеку стоявшему по ту сторону от них и стрелявшего в наших парней. Никаких унижений, никаких издевательств, тыканья автоматом и тд», – отмечает автор канала.

*из-за присутствия в ролике мата нам пришлось убрать звук, видео без цензуры доступно по ссылке.

#видео #вдв #СВО #всу
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