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Происшествия 28 сентября 2023 13:18

Видео: российские бойцы заманили солдат ВСУ в блиндаж в районе Клещеевки и уничтожили

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На видео попало, как штурмовой отряд спецназа «Ахмат» и батальон 4-й бригады ВС РФ заманили украинских солдат и уничтожили в районе Клещеевки. Видеозапись появилась в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.

В результате украинские боевики потеряли около 30 человек.

Как сообщает военкор Влад Андрица, в итоге российские военные взяли в плен пятерых украинских.

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#спецоперация на Украине #герои СВО
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