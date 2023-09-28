Видео: российские бойцы заманили солдат ВСУ в блиндаж в районе Клещеевки и уничтожили

На видео попало, как штурмовой отряд спецназа «Ахмат» и батальон 4-й бригады ВС РФ заманили украинских солдат и уничтожили в районе Клещеевки. Видеозапись появилась в Telegram-канале Минобороны Российской Федерации.

В результате украинские боевики потеряли около 30 человек.

Как сообщает военкор Влад Андрица, в итоге российские военные взяли в плен пятерых украинских.