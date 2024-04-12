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Видео: Российские бойцы использовали мотоциклы для быстрого захвата позиции ВСУ
Молниеносную атаку на позицию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Северском направлении организовали российские штурмовики. Для этого они использовали мотоциклы. С их помощью бойцы смогли максимально быстро приблизиться к окопам врага после их предварительного артобстрела.
По данным телеграм-канала «Рядовой на передовой», дерзкую атаку спланировали и провели бойцы отряда «Шторм» и первого батальона 123 бригады второго армейского корпуса.
«Такого дерзкого рывка противник не ожидал. Штурмовики на мотоциклах стремительно ворвались в укровские окопы, противник сбежал, не вступая в бой. Попытки выбить наших парней были, но уже к утру "желающих" умереть за украинскую нацию не осталось», – прокомментировал видео автор публикации.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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