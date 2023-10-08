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Руc Тат
СВО 8 октября 2023 11:18

Видео: Российские артиллеристы уничтожили танк ВСУ на Запорожском направлении

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Минобороны показало уничтожение движущегося танка ВСУ на Запорожском направлении. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оборонного ведомства страны.

Как отметили в ведомстве, выдвигающийся под прикрытием лесополосы на позицию для открытия огня танк ВСУ уничтожен точным попаданием.

На кадрах видно, что снаряд попадает в танк, пока тот еще находится в движении.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.

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