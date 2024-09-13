Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: росгвардейцы уничтожили огневые позиции ВСУ в Курской области
Спецназ Росгвардии уничтожил пять опорных пунктов ВСУ в Курской области, 50 украинских военнослужащих ликвидированы, сообщает пресс-служба Росгвардии.
В сообщении говорится, что полученные в ходе воздушной разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить успешный огневой налет на позиции противника.
С применением танков Т-72Б3М, ПТРК «Корнет» и минометов 2Б11 спецназовцы уничтожили 5 опорных пунктов боевиков, 3 станции РЭБ и до 50 человек личного состава.
Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 16 и сбиты из стрелкового оружия 9 FPV-дронов противника.
Видео: Росгвардия
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»