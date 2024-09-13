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СВО 13 сентября 2024 12:28

Видео: росгвардейцы уничтожили огневые позиции ВСУ в Курской области

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Спецназ Росгвардии уничтожил пять опорных пунктов ВСУ в Курской области, 50 украинских военнослужащих ликвидированы, сообщает пресс-служба Росгвардии.

В сообщении говорится, что полученные в ходе воздушной разведки данные позволили росгвардейцам спланировать и осуществить успешный огневой налет на позиции противника.

С применением танков Т-72Б3М, ПТРК «Корнет» и минометов 2Б11 спецназовцы уничтожили 5 опорных пунктов боевиков, 3 станции РЭБ и до 50 человек личного состава.

Кроме того, средствами радиоэлектронной борьбы подавлены 16 и сбиты из стрелкового оружия 9 FPV-дронов противника.

Видео: Росгвардия

#СВО #росгвардия
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