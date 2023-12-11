Видео: Роман Костомаров показал «первые шаги» на льду после ампутации

Фигурист Роман Костомаров поделился видео с первым выходом на лед после ампутации. Ролик он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Делюсь с вами небольшим отрывком с тренировки. Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна», – подписал он видео. За кадром слышны ободряющие комментарии его супруги Оксаны Домниной.

Также Костомаров рассказал, что весной 2024 года на экраны выйдет «большое кино», посвященное его истории. Деталями, в том числе названием фильма, он пообещал поделиться позднее.

Напомним, что из-за последствий пневмонии олимпийский чемпион по фигурному катанию лишился обеих стоп и кистей рук.

Видео: https://t.me/kostomarovroman