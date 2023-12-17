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Видео: Путин вошел в телепорт Камчатки на выставке «Россия»
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Президент России Владимир Путин вновь посетил выставку-форум «Россия». Глава государства прибыл на ВДНХ для участия в съезде партии «Единая Россия».
Путин осмотрел выставку российских регионов в павильонах. Так, на площадке ДФО он зашел в телепорт Камчатки, увидел мультимедийного тигра, который играет с гостями, стенды Сахалинской области, Забайкальского края и других субъектов, входящих в округ. Кадрами поделился журналист Павел Зарубин.
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