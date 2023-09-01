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Видео: Путин посетил село в Тверской области, где жили его предки
Сегодня Президент России Владимир Путин посетил село Тургиново в Тверской области. Момент с ожидающими сельчанами, которые надеялись, что глава государства остановится для встречи с ними, попал на видео.
О неожиданном визите Президента ранее рассказал ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, Путин отправился в село после посещения мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье и «Разговора о важном» со школьниками.
Песков пообещал, что официальная информация о визите будет опубликована позднее.
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