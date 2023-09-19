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Видео: Протестующие в Ереване пытаются штурмовать здание правительства
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В Ереване протестующие пытаются штурмом взять здание правительства и прорвать полицейский кордон, сообщает РИА Новости. Кадры с места беспорядков публикуются в социальных сетях.
Напомним, жители Еревана вышли на акцию протеста из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Митинг, который проходит у здания Правительства. На площади собрались около 500 человек, они обвиняют власти республики и Премьер-министра Никола Пашиняна в том, что они довели ситуацию в Нагорном Карабахе до эскалации.
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