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Происшествия 19 сентября 2023 20:30

Видео: Протестующие в Ереване пытаются штурмовать здание правительства

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В Ереване протестующие пытаются штурмом взять здание правительства и прорвать полицейский кордон, сообщает РИА Новости. Кадры с места беспорядков публикуются в социальных сетях.

Напомним, жители Еревана вышли на акцию протеста из-за эскалации ситуации в Нагорном Карабахе. Митинг, который проходит у здания Правительства. На площади собрались около 500 человек, они обвиняют власти республики и Премьер-министра Никола Пашиняна в том, что они довели ситуацию в Нагорном Карабахе до эскалации.

#Ереван
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