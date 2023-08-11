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Видео: прокуратура проверяет обстоятельства возгорания у железнодорожной станции Уфа
Надзорное ведомство проводит проверку обстоятельств после возгорания рядом с железнодорожной станцией Уфа, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.
По предварительной информации, сегодня около полудня на территории, которая прилегает к станции Уфа, со стороны 8-10 путей загорелся мусор. Огонь перекинулся на кустарник и траву. Чтобы ликвидировать возгорание огнеборцы задействовали пожарный поезд, прибывший со станции Дема. В настоящий момент возгорание ликвидировано.
В ведомстве отметили, что угрозы безопасности транспортной инфраструктуры нет, задержек движения поездов допущено не было, никто не пострадал.
На место происшествия отправился помощник Уфимского транспортного прокурора. Ведомство проверит обстоятельства, при которых произошло возгорание, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.
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