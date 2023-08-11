Видео: прокуратура проверяет обстоятельства возгорания у железнодорожной станции Уфа

Надзорное ведомство проводит проверку обстоятельств после возгорания рядом с железнодорожной станцией Уфа, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

По предварительной информации, сегодня около полудня на территории, которая прилегает к станции Уфа, со стороны 8-10 путей загорелся мусор. Огонь перекинулся на кустарник и траву. Чтобы ликвидировать возгорание огнеборцы задействовали пожарный поезд, прибывший со станции Дема. В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

В ведомстве отметили, что угрозы безопасности транспортной инфраструктуры нет, задержек движения поездов допущено не было, никто не пострадал.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

На место происшествия отправился помощник Уфимского транспортного прокурора. Ведомство проверит обстоятельства, при которых произошло возгорание, и при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.