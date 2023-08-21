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Общество 21 августа 2023 15:33

Видео: попытка реанимировать подбитый танк закончилась гибелью рембригады ВСУ

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Кадрами уничтожения ремонтной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась реанимировать подбитый ранее российскими бойцами украинский танк, поделился телеграм-канал российских военкоров «Судоплатов».

По данным автора, бригада военнослужащих ВСУ вместе с транспортом была уничтожена FPV-дроном ВТ-40, названным в честь погибшего во время теракта военкора Владлена Татарского.

Ранее в вышеупомянутом паблике уже публиковали кадры применения дронов-камикадзе ВТ-40 при уничтожении танка ВСУ. Для уничтожения техники российским бойцам потребовалось два дрона. Один повредил моторный отсек танка, другой завершил начатое, уничтожив обездвиженную технику.

#видео #СВО #танк #беспилотник
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