Видео: попытка реанимировать подбитый танк закончилась гибелью рембригады ВСУ

Кадрами уничтожения ремонтной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая пыталась реанимировать подбитый ранее российскими бойцами украинский танк, поделился телеграм-канал российских военкоров «Судоплатов».

По данным автора, бригада военнослужащих ВСУ вместе с транспортом была уничтожена FPV-дроном ВТ-40, названным в честь погибшего во время теракта военкора Владлена Татарского.

Ранее в вышеупомянутом паблике уже публиковали кадры применения дронов-камикадзе ВТ-40 при уничтожении танка ВСУ. Для уничтожения техники российским бойцам потребовалось два дрона. Один повредил моторный отсек танка, другой завершил начатое, уничтожив обездвиженную технику.