Видео: полиция ведет проверку после нападения водителя на 16-летнего парня в Татарстане

Сегодня в социальных сетях появилось видео, как в Сармановском районе водитель авто напал на 16-летнего парня.

Молодой человек после инцидента обратился в полицию и рассказал, что произошло это в поселке Джалиль. Между ним и водителем случилась словесная перепалка, после чего автовладелец вышел из салона и ударил юношу кулаком по лицу.

Полицейские уже установили личность водителя и опросили его. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.