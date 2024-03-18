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Происшествия 18 марта 2024 16:08

Видео: полиция ведет проверку после нападения водителя на 16-летнего парня в Татарстане

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Сегодня в социальных сетях появилось видео, как в Сармановском районе водитель авто напал на 16-летнего парня.

Молодой человек после инцидента обратился в полицию и рассказал, что произошло это в поселке Джалиль. Между ним и водителем случилась словесная перепалка, после чего автовладелец вышел из салона и ударил юношу кулаком по лицу.

Полицейские уже установили личность водителя и опросили его. По данному факту проводится проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

#Сармановский район
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