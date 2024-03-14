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Видео: Полицейские задержали казанца, который ночью кричал и бился о припаркованные машин
Накануне в отдел полиции «Азино-2» поступило сообщение о том, что во дворе дома на Бигичева неадекватный мужчина кричит и дергает ручки припаркованных машин, сообщили в пресс-службе УМВД России по Казани.
Мужчину задержали и доставили в отдел полиции, где на него составили административный материал о мелком хулиганстве. В данный момент правоохранители проводят проверку по факту случившегося.
«Мужчине 39 лет. Он родился 13 марта. Очевидно, таким вот образом встречал свой день рождения. Задержанному дали 6 суток ареста», – рассказали «Татар-информу» в полиции.
В ведомстве также отметили, что заявлений от граждан о нанесении механических повреждений автомобилям не поступало.
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