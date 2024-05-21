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Происшествия 21 мая 2024 08:54

Видео: под Нижнекамском поймали двух браконьеров, ловивших рыбу сетями

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В Республике Татарстан правоохранительные органы провели операцию «Экология», направленную на выявление фактов незаконной добычи водных биоресурсов.

В процессе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ задержали двух местных жителей Нижнекамского района.

Нарушители осуществляли браконьерский лов рыбы на озерах, образовавшихся в результате разлива реки Камы в Мамадышском районе. Они использовали лодку и рыболовные сети для незаконной добычи водных биологических ресурсов в одном из поселков региона.

При осмотре места происшествия были изъяты орудия лова, включая две рыбацкие сети, деревянную лодку с веслами, а также незаконно выловленная рыба различных видов в количестве 69 штук.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

#браконьерство
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