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Видео: пленный боец ВСУ заявил, что в конфликте с Украиной виновато их правительство
Связист ВСУ Иван Рудаков заявил, что жалеет о своем решении пойти на фронт. Рассказ пленного бойца, которого взяли на Артемовском направлении, был опубликован в телеграм-канале «Крылатые».
- Бесполезная трата людей, это все! - заявил пленный в представленном на видео диалоге.
- Как думаете, кто в этом виноват? - спросили Рудакова в ответ.
- Правительство. Наверно, наше больше, если объективно сказать, – признается связист ВСУ.
Также украинский сержант рассказал, как попал в плен.
«Мы позвонили командиру. Нам сказали, что все нормально, вас там ждут, идите туда», - рассказывает пленный.
Пройдя километр, они встретили «свой» блокпост. Однако на этом посту стояли уже не украинские, а российские войска.
фото: скриншот видео
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