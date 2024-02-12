Видео: пленный боец ВСУ заявил, что в конфликте с Украиной виновато их правительство

Связист ВСУ Иван Рудаков заявил, что жалеет о своем решении пойти на фронт. Рассказ пленного бойца, которого взяли на Артемовском направлении, был опубликован в телеграм-канале «Крылатые».

- Бесполезная трата людей, это все! - заявил пленный в представленном на видео диалоге.

- Как думаете, кто в этом виноват? - спросили Рудакова в ответ.

- Правительство. Наверно, наше больше, если объективно сказать, – признается связист ВСУ.

Также украинский сержант рассказал, как попал в плен.

«Мы позвонили командиру. Нам сказали, что все нормально, вас там ждут, идите туда», - рассказывает пленный.

Пройдя километр, они встретили «свой» блокпост. Однако на этом посту стояли уже не украинские, а российские войска.

фото: скриншот видео