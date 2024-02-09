Видео: пленный боец ВСУ призвал сослуживцев «остановить эту проклятую войну»

Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Вещняк призвал своих сослуживцев «остановиться, остановить эту проклятую войну». Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале «Крылатые».

«Не мы эту войну начали! Это все Америка! А американцы – кто они такие?! Кто их вообще просил сюда лезть?!», – восклицает украинский боец.

Он подчеркнул, что россияне и украинцы – это братья-славяне, «одной крови».

Также пленный украинец обратился к своим родным и близким.

«Все хорошо, условия хорошие, никто не обижает!», - успокоил родню мужчина.