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Видео: пленный боец ВСУ призвал сослуживцев «остановить эту проклятую войну»
Пленный военнослужащий ВСУ Михаил Вещняк призвал своих сослуживцев «остановиться, остановить эту проклятую войну». Видеообращение было опубликовано в телеграм-канале «Крылатые».
«Не мы эту войну начали! Это все Америка! А американцы – кто они такие?! Кто их вообще просил сюда лезть?!», – восклицает украинский боец.
Он подчеркнул, что россияне и украинцы – это братья-славяне, «одной крови».
Также пленный украинец обратился к своим родным и близким.
«Все хорошо, условия хорошие, никто не обижает!», - успокоил родню мужчина.
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