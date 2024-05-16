Захваченные 10 мая во время наступления российских войск в Харьковской области солдаты ВСУ рассказали, что были удивлены вышедшему на украинском телевидении заверению Владимира Зеленского об успешном отражении всех атак ВС РФ в регионе.

На записи, которую опубликовал телеграм-канал «Северный ветер», они рассказали, что вышеупомянутое видеообращение им показали захватившие их российские военнослужащие. На видео Зеленский утверждал, что все атаки отбиты, и что российские войска не смогли захватить не одного метра подконтрольной ВСУ территории.

Один из пленных в звании прапорщика отметил, что начало российского наступления стало неожиданностью для командного состава. Пообещав прислать подмогу передовым гарнизонам, украинские командиры перестали выходить на связь.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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