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Видео: пленные из 111 бригады теробороны ВСУ попросили не вносить их в список для обмена
Видео с военнопленными украинскими солдатами из 118 батальона 111 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, в котором они просят не вносить их в список для обмена, опубликовал в своем телеграм-канале военный обозреватель Юрий Подоляка.
На записи старшина роты Геннадий Герасименко рассказал, что он и его люди были оставлены на позиции, которая подвергалась сильному обстрелу российской артиллерией. Один из солдат был при этом ранен.
На запрос эвакуации украинское командование отказало, а также проигнорировало просьбу ротного перевести отделение на другие позиции. После этого сержант Герасименко решил сохранить жизни своим солдатам и сдал позиции без боя по завершению артобстрела.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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