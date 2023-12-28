news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
СВО 28 декабря 2023 11:29

Видео: плененный под Авдеевкой санитар ВСУ рассказал сколько живут украинские рекруты

Скопировать ссылку

Санитар-стрелок 42 отдельной мехбригады ВСУ Борис Коровский, сдавшийся в плен российским бойцам под Авдеевкой, рассказал о проблемах эвакуации и потерях в числе новобранцев. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Сhub_detection.

Военнопленный рассказал, что молодые рекруты, которым от силы лет 20, попадая на передовые позиции, погибают в течение двух недель. Также Коровский отметил, что командиры перестали высылать эвакуационные группы за ранеными и убитыми. Последних, по словам украинского солдата, просто записывают в пропавшие без вести.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
#видео #СВО #пленные #всу украины #Авдеевка
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100