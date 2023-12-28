Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Видео: плененный под Авдеевкой санитар ВСУ рассказал сколько живут украинские рекруты
Санитар-стрелок 42 отдельной мехбригады ВСУ Борис Коровский, сдавшийся в плен российским бойцам под Авдеевкой, рассказал о проблемах эвакуации и потерях в числе новобранцев. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Сhub_detection.
Военнопленный рассказал, что молодые рекруты, которым от силы лет 20, попадая на передовые позиции, погибают в течение двух недель. Также Коровский отметил, что командиры перестали высылать эвакуационные группы за ранеными и убитыми. Последних, по словам украинского солдата, просто записывают в пропавшие без вести.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»