Санитар-стрелок 42 отдельной мехбригады ВСУ Борис Коровский, сдавшийся в плен российским бойцам под Авдеевкой, рассказал о проблемах эвакуации и потерях в числе новобранцев. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Сhub_detection.

Военнопленный рассказал, что молодые рекруты, которым от силы лет 20, попадая на передовые позиции, погибают в течение двух недель. Также Коровский отметил, что командиры перестали высылать эвакуационные группы за ранеными и убитыми. Последних, по словам украинского солдата, просто записывают в пропавшие без вести.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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