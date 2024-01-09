Историей еще одного мобилизованного украинца, который после распределения попал в 71-ю отдельную егерскую десантно-штурмовую бригаду ВСУ, поделился телеграм-канал chub_detection.

На опубликованных кадрах солдат 9-й роты 3-го батальона вышеупомянутого подразделения Семак Виталий Анатольевич, попавший в плен под Авдеевкой в январе 2024 года, рассказывает о тяготах службы, воровстве командиров и случаях гибели сослуживцев от атак своих же дронов.

По его словам, украинским военнослужащим приходилось самим скидываться на бензин для автомобилей, на которых они передвигались. Ту технику, которую удавалось достать по знакомству, забирали командиры.

Самым шокирующим из рассказа украинского военнопленного стало упоминание случая «дружеского огня». Как уточнил Семак, оператор одного из дронов ВСУ сделал сброс на позиции соседнего подразделения, в результате чего погибли трое украинских солдат.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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