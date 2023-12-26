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Видео: плененные при разгроме 23 мехбригады солдаты ВСУ раскрыли правду о «контрнаступе»
Плененные бойцы 23 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), разгромленной во время летнего «контрнаступа», рассказали правду о подготовке к боевым действиям.
Напомним, данное подразделение было создано в начале текущего года для проведения наступательной операции на Времьевском участке. Перед боевыми действиями личный состав бригады проходил обучение на базе НАТО в Великобритании. Во время так называемого летнего «контрнаступа» подразделение понесло огромные потери.
На записи, опубликованной телеграм-каналом «Работайте братья», украинские солдаты поделились впечатлениями о происходящем на фронте, а также рассказали об отношении к ним командного состава.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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