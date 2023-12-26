Плененные бойцы 23 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), разгромленной во время летнего «контрнаступа», рассказали правду о подготовке к боевым действиям.

Напомним, данное подразделение было создано в начале текущего года для проведения наступательной операции на Времьевском участке. Перед боевыми действиями личный состав бригады проходил обучение на базе НАТО в Великобритании. Во время так называемого летнего «контрнаступа» подразделение понесло огромные потери.

На записи, опубликованной телеграм-каналом «Работайте братья», украинские солдаты поделились впечатлениями о происходящем на фронте, а также рассказали об отношении к ним командного состава.

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