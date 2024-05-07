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Видео: плененные новички «Азова» заявили, что попали в подразделение по чужой воле
Плененные в районе Красного Лимана боевики 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ (в прошлом «Азов»*) рассказали, что попали в подразделение недавно против своей воли. Кадры с рассказами украинских военнослужащих опубликовал телеграм-канал chub_detection.
На видео двое украинских военных утверждают, что ранее служили в тыловых частях и были переведены в штурмовики по приказу главнокомандующего Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского. Третий пленный рассказал, что был распределен в «Азов» после обучения в Испании. В европейскую страну его и других военнослужащих привезли через Польшу.
Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
*Запрещенная в России террористическая организация
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