Кадры ожесточенных боев за город Красногоровка на Авдеевском направлении, опубликовала в своем телеграм-канале пресс-служба Народной милиции ДНР.

На опубликованном видео запечатлено поражение танка ВСУ, а также удары по пунктам временной дислокации (ПВД), а также наблюдательным пунктам украинских военнослужащих. Отмечается, что техника противника поражена бойцами 5-й бригады первого Донецкого армейского корпуса.

Бои за вышеупомянутый город продолжаются с конца февраля текущего года. Сейчас идут ожесточенные бои в южной части города. Чтобы удержать город украинское командование продолжает перебрасывать на данный участок свежие резервы.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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