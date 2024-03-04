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Видео от Минобороны: Танкисты «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области
Минобороны опубликовало видео, на котором показали танк группировки «Днепр». На кадрах танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.
Как рассказали в ведомстве, экипажи танков Т-80БВ стреляли прямой наводкой. Координаты цели и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотников.
Также отмечается, что российские военнослужащие применяли метод «танковой карусели». Эта методика позволила вести стрельбу в повышенном темпе и уничтожить максимальное количество выявленных целей.
фото и видео: Минобороны РФ
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