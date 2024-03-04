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СВО 4 марта 2024 11:51

Видео от Минобороны: Танкисты «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

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Видео от Минобороны: Танкисты «Днепра» уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

Минобороны опубликовало видео, на котором показали танк группировки «Днепр». На кадрах танкисты уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области.

Как рассказали в ведомстве, экипажи танков Т-80БВ стреляли прямой наводкой. Координаты цели и корректировку огня осуществляли расчеты беспилотников.

Также отмечается, что российские военнослужащие применяли метод «танковой карусели». Эта методика позволила вести стрельбу в повышенном темпе и уничтожить максимальное количество выявленных целей.

фото и видео: Минобороны РФ

#минобороны рф #Днепр #танк #всу #Запорожская область #видео
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