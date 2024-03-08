Видео от Минниханова: известные татарстанцы поздравили мам с 8 Марта

Раис Татарстана Рустам Минниханов поздравил жительниц республики с Международным женским днем.

В своем телеграм-канале он опубликовал видео, на котором известные татарстанцы поздравляют своих мам и рассказывают о качествах, которые отличают их. Открыл ролик юный телеведущий Ислам Хабибуллин, который написал на школьной доске «эни», то есть мама. Вслед за ним хоккеист Данис Зарипов, написавший «Альбина», сказал, что его мама «самая красивая». Участник спецоперации Айрат Сабиров отметил, что его мама очень заботливая и внимательная.

Также теплые слова в адрес женщин сказали народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов, краевед Марк Шишкин, блогер и музыкант Раиль Арсланов.

«Дорогие наши, с Международным женским днем! Будьте счастливы и любимы!» – подписал видео Рустам Минниханов.



Видео: https://t.me/rustamminnikhanov