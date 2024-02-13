Видео от Кадырова: «Север-Ахмат» штурмует Клещеевку, а ВСУ бьют по своим

78-й мотосрелковый полк «Север-Ахмат» штурмует Клещеевку. Однако ВСУ массово бьют артиллерией, в том числе «по своим». Видео с линии соприкосновение поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

«К сожалению, в этот раз не обошлось и без потерь с нашей стороны. В ходе штурма в отчаянном бою с укронатовскими бандитами героически погиб наш боец с позывным "Моджахид", который принял Ислам в ходе СВО. Прежде чем погибнуть, он успел нанести смертельное ранение солдату ВСУ», – сообщает Кадыров в посте.

Также глава Чечни поблагодарил всех российских военнослужащих за качественное и эффективное выполнение боевых задач.

«Уверен, что серия побед на линии фронта не ограничится этой, пока на защите Родины стоят такие мужественные и самоотверженные воины. Ахмат – сила! Аллаху акбар!» – написал политик.

фото: скриншот видео