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Видео от Кадырова: «Север-Ахмат» штурмует Клещеевку, а ВСУ бьют по своим
78-й мотосрелковый полк «Север-Ахмат» штурмует Клещеевку. Однако ВСУ массово бьют артиллерией, в том числе «по своим». Видео с линии соприкосновение поделился глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
«К сожалению, в этот раз не обошлось и без потерь с нашей стороны. В ходе штурма в отчаянном бою с укронатовскими бандитами героически погиб наш боец с позывным "Моджахид", который принял Ислам в ходе СВО. Прежде чем погибнуть, он успел нанести смертельное ранение солдату ВСУ», – сообщает Кадыров в посте.
Также глава Чечни поблагодарил всех российских военнослужащих за качественное и эффективное выполнение боевых задач.
«Уверен, что серия побед на линии фронта не ограничится этой, пока на защите Родины стоят такие мужественные и самоотверженные воины. Ахмат – сила! Аллаху акбар!» – написал политик.
фото: скриншот видео
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