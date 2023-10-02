Видео: один российский морпех отбил атаку штурмовиков ВСУ в районе села Новомайорское

Кадры ближнего боя в окопах бойцов морской пехоты 40 гвардейской бригады Тихоокеанского флота РФ с группой штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Новомайорское опубликовал телеграм-канал TOF_VM.

По данным автора публикации, пехота противника смогла добраться до российских позиций, но после отчаянного сопротивления защитников была вынуждена отступить, понеся потери.

На записи хорошо видно, как один из российских морских пехотинцев дает отпор группе штурмовиков противника, подавляя их шквальным огнем под прикрытием сослуживца.

«Активность и умелые действия одного морпеха из отряда Шторм не дают закрепиться врагу в наших окопах и заставляют его отступить. В ходе перестрелки были уничтожены несколько бойцов ВСУ. Видно, что против группы враг применяет сбросы и дроны FPV, но порыв нашего воина не остановить. Дерётся как лев. Настоящий Герой!» – говорится в публикации.

Россия проводит специальную военную операцию (СВО) на Украине с 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения ее целей.