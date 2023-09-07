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Общество 7 сентября 2023 11:59

Видео: обнаружение и уничтожение бойцов ВСУ, устроивших засаду на российские танки

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Кадрами обнаружения и последующего уничтожения позиции, которую оборудовали в одном из зданий промышленной зоны солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделился телеграм-канал «Судоплатов».

На записи видно, что на верхнем этаже промышленного здания солдаты противника устроили засаду на российскую технику. Об этом свидетельствуют приготовленные для стрельбы переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».

#видео #СВО #беспилотник #всу
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