Видео: обнаружение и уничтожение бойцов ВСУ, устроивших засаду на российские танки

Кадрами обнаружения и последующего уничтожения позиции, которую оборудовали в одном из зданий промышленной зоны солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ), поделился телеграм-канал «Судоплатов».

На записи видно, что на верхнем этаже промышленного здания солдаты противника устроили засаду на российскую технику. Об этом свидетельствуют приготовленные для стрельбы переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин».