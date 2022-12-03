Видео о том, что мобилизованные покидают часть в Казани – фейк

В соцсетях появилось видео, на котором якобы в Казани мобилизованные снесли ворота КПП и уходят за пределы пункта сбора. Причиной тому, по словам автора, стало то, что призывников не отпускают увидеться с родными, а также не платят им деньги.

Как стало известно агентству, данное видео – фейк. Оно масштабно тиражируется через украинские ресурсы и публикуется в большинстве популярных соцсетей. Сделано это для дестабилизации ситуации в стране.

По информации из танкового училища, военнослужащие шли на встречу к родным, очень торопились и не успели отметиться на выходе. Им напомнили и они вернулись, чтобы пройти эту процедуру.