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Видео: Ночью в Куюках сгорели частный дом, сарай и баня
Сообщение о том, что по улице Лесная в Куюках горит частный дом поступило сегодня в 01.59. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Прибыв на место происшествия, специалисты выяснили, что горит частный дом, сарай и кровля бани.
«Возможно, пожар получил такое распространение из-за позднего сообщения», – отметили в ведомстве.
На месте возгорания работали три пожарные бригады. В 04.00 специалистам удалось справиться с огнем.
В результате никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина пожара.
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