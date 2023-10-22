Видео: Ночью в Куюках сгорели частный дом, сарай и баня

Сообщение о том, что по улице Лесная в Куюках горит частный дом поступило сегодня в 01.59. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место происшествия, специалисты выяснили, что горит частный дом, сарай и кровля бани.

«Возможно, пожар получил такое распространение из-за позднего сообщения», – отметили в ведомстве.

На месте возгорания работали три пожарные бригады. В 04.00 специалистам удалось справиться с огнем.

В результате никто не пострадал. В данный момент устанавливается причина пожара.