Видео: Ненужные Киеву солдаты ВСУ, попавшие в плен в начале СВО, напомнили о себе

Кадры с пятью солдатами ВСУ, которые находятся с 2022 года в плену на территории ДНР, опубликовал телеграм-канал chub_detection.

Согласно данным автора публикации, украинские власти не вносят данных военнослужащих в списки на обмен. Возможно они находятся в числе пропавших без вести или вообще не числятся в списках участников боевых действий.

На записи военнопленные украинские военнослужащие сообщают, что они здоровы и их жизням ничего не угрожает. Кроме того, они передают приветы своим близким и выражают надежду на возвращение домой. Ниже приводятся их ФИО и год рождения:

Чёрный Владимир Петрович (07.12.1997)

Горцукевич Игорь Александрович (19.03.1999 г.р.)

Семенюта Константин Владимирович (14.07.1984 г.р.)

Андросов Евгений Анатольевич (22.04.1984 г.р.)

Драновский Владислав Олегович (15.01.1999 г.р.)

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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