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Происшествия 3 июня 2024 18:21

Видео: небольшой пожар случился в квартире дома в казанском ЖК «МЧС»

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Сегодня небольшой пожар случился в квартире одного из домов, расположенных в ЖК «МЧС» в Казани.

На кадрах видно, что на место оперативно прибыло несколько расчетов МЧС.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в квартире на шестом этаже загорелась небольшая картонная коробка. Возгорание было потушено еще до появления огнеборцев.

#пожар в казани
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