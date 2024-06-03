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Видео: небольшой пожар случился в квартире дома в казанском ЖК «МЧС»
Сегодня небольшой пожар случился в квартире одного из домов, расположенных в ЖК «МЧС» в Казани.
На кадрах видно, что на место оперативно прибыло несколько расчетов МЧС.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ, в квартире на шестом этаже загорелась небольшая картонная коробка. Возгорание было потушено еще до появления огнеборцев.
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