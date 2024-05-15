Видео: начинается второй день KazanForum — в Kazan Expo собираются гости

Фото: © «Татар-информ»

В столице Татарстана начинается второй день XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum». Обстановкой на площадках и кадрами прибытия гостей поделились журналисты «Татар-информа».

Сегодня ожидается большое количество мероприятий, в числе которых международная выставка Russia Halal Expo – крупнейшая в России выставка инвестиционных и инфраструктурных проектов, панельная дискуссия Генеральной Прокуратуры РФ, Окружное заседание Российского экспортного центра, медиаэкспертная сессия, посвященная 55-летнему юбилею Организации исламского сотрудничества.

Пресс-служба Раиса РТ также поделилась видео, где можно увидеть одно из помещений, где пройдет сессия Россотрудничества «Исламский мир и развитие побратимских связей: что дальше?».

Фото: пресс-служба Раиса РТ