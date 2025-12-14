news_header_top
Происшествия 14 декабря 2025 12:07

Видео: На заснеженной трассе в Мензелинском районе из-за ДТП собралась пробка

На заснеженной трассе в сторону Уфы, неподалеку от Мензелинска, произошло ДТП с участием нескольких фур. Об этом «Татар‑информу» сообщили очевидцы, приславшие видео с места происшествия.

По словам очевидцев, на дороге бушует сильная метель, из‑за которой видимость практически отсутствует.

Ранее в Гидрометцентре РТ предупредили жителей региона о сильном ветре до 18 м/с и метели. На дорогах будет отмечаться гололедица, местами сильная.

По предварительному прогнозу, в начале следующей недели, 15-16 декабря, сохранится морозная погода с небольшим снегом.

Жителей Татарстана предупредили о сильном снеге и метели в ближайшие сутки
