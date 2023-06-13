Минобороны РФ показало захваченные Leopard и Bradley на запорожском направлении

Минобороны России выложило в своем телеграм-канале видео, на котором показаны захваченные российскими военными трофеи, в том числе немецкие танки Leopard и американская боевая машина пехоты Bradley.

«Военнослужащие подразделений группировки "Восток" осматривают захваченные в бою танки и БМП противника. Вся захваченная техника западного производства: немецкие танки "Леопард" и БМП "Бредли" производства США», – говорится в сообщении.

Отмечается, что у некоторых из них еще работает двигатель, что говорит о скоротечности боя и бегстве экипажей противника из боеспособной техники.

Видео: телеграм-канал Минобороны РФ.