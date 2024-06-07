news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 7 июня 2024 14:10

Видео: На Ямашева в Казани прорвало канализацию, вода затопила дорогу

Скопировать ссылку

Сегодня на улице Ямашева в Казани прорвало канализацию. В результате вода затопила проезжую часть, сообщают очевидцы случившегося.

«Такая ситуация происходит не в первый раз», – отмечают казанцы.

autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2