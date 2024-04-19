Видео: На трассе в Верхнеуслонском районе РТ сгорел BMW

Сегодня на 54-м километре Р241 в Верхнеуслонском районе РТ сгорел автомобиль BMW. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что машина направлялась со стороны села Русское Макулово. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.