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Видео: На трассе в Верхнеуслонском районе РТ сгорел BMW
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Сегодня на 54-м километре Р241 в Верхнеуслонском районе РТ сгорел автомобиль BMW. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.
Выяснилось, что машина направлялась со стороны села Русское Макулово. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.
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