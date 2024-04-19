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Происшествия 19 апреля 2024 20:04

Видео: На трассе в Верхнеуслонском районе РТ сгорел BMW

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Сегодня на 54-м километре Р241 в Верхнеуслонском районе РТ сгорел автомобиль BMW. Информацию «Татар-информу» подтвердили в ГУ МЧС России по РТ.

Выяснилось, что машина направлялась со стороны села Русское Макулово. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров. К счастью, никто не пострадал.

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