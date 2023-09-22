Видео: На трассе в Татарстане столкнулись отечественные легковушки – есть пострадавшие

Накануне в районе семи часов вечера на 3-м км автодороги Нижнекамск - Соболеково произошло очередное ДТП, сообщает Госавтоинспекция Нижнекамска.

Фото: Госавтоинспекция Нижнекамска

По предварительной информации, 40-летний водитель «ВАЗ-210930», двигаясь со стороны промзоны в город, не учел скорость, боковой интервал и врезался в движущийся впереди автомобиль «ВАЗ-21053» под управлением 23-летнего водителя.



В результате ДТП пострадал 53-летний пассажир второго автомобиля. Он получил ушиб грудной клетки.



Устанавливаются обстоятельства происшествия.