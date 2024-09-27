Видео: На трассе М7 в Татарстане легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину

Сегодня на 792-м километре трассы М7 «Волга» в Татарстане насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.

По данным ведомства, 47-летний водитель легковушки совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть. В результате ДТП пешеход скончалась на месте. На месте работают автоинспекторы.