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Видео: На трассе М7 в Татарстане легковушка насмерть сбила перебегавшую дорогу женщину
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Сегодня на 792-м километре трассы М7 «Волга» в Татарстане насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает Госавтоинспекция РТ.
По данным ведомства, 47-летний водитель легковушки совершил наезд на 48-летнюю женщину, которая перебегала проезжую часть. В результате ДТП пешеход скончалась на месте. На месте работают автоинспекторы.
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