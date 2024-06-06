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Происшествия 6 июня 2024 18:23

Видео: На трассе М12 в Татарстане вспыхнула «ГАЗель»

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Сегодня вечером на трассе М12 в Татарстане загорелся автомобиль «ГАЗель». Кадры с места происшествия появились в социальных сетях.

По предварительным данным, пострадавших нет. Устанавливаются все подробности.

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