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Видео: На трассе М 7 в Чувашии КамАЗ насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину
Сегодня на 692-м км автодороги М 7 произошло смертельное ДТП, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.
Момент смертельного наезда попал на кадры видеорегистратора.
Трагедия произошла сегодня в районе двенадцати часов дня. Водитель автомашины КамАЗ с иногородними номерами наехал на женщину, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте.
Отмечается, что водитель КамАЗа был трезв.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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