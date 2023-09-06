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Происшествия 6 сентября 2023 15:05

Видео: На трассе М 7 в Чувашии КамАЗ насмерть сбил перебегавшую дорогу женщину

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Сегодня на 692-м км автодороги М 7 произошло смертельное ДТП, сообщают в пресс-службе МВД по Чувашской Республике.

Момент смертельного наезда попал на кадры видеорегистратора.

Трагедия произошла сегодня в районе двенадцати часов дня. Водитель автомашины КамАЗ с иногородними номерами наехал на женщину, которая перебегала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавшая скончалась на месте.

Отмечается, что водитель КамАЗа был трезв.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#ДТП жертвы #чувашия
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