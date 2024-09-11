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Происшествия 11 сентября 2024 15:13

Видео: На проспекте Победы в Казани загорелась высотка

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Очевидцы в соцсетях поделились свежим видео с места крупного пожара на Проспекте Победы.

Как сообщили «Татар-информу» в ГУ МЧС России по РТ, пожар произошел в квартире на 18-м этаже дома №184. В однокомнатной квартире загорелись кухня и коридор. К счастью, в жилище никого не было. Пострадавших нет.

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