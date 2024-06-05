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Происшествия 5 июня 2024 16:41

Видео: На проспекте Победы в Казани мотоциклист столкнулся с «Нивой»

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Сегодня напротив дома №216 на проспекте Победы произошло очередное ДТП с мотоциклистом.

По предварительным данным городской Госавтоинспекции, 33-летний водитель на мотоцикле Yamaha, двигаясь по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств, столкнулся с автомобилем «Лада Нива» под управлением 75-летнего водителя, который двигался в попутном направлении и поворачивал направо.

В результате ДТП мотоциклист получил травмы. Госпитализирован.

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