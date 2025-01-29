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Происшествия 29 января 2025 13:17

Видео: На перекрестке в Нижнекамске столкнулись две легковушки, есть пострадавшие

На перекрестке Строителей – Студенческая в Нижнекамске столкнулись две легковушки. Авария произошла накануне в районе полудня, сообщает городская Госавтоинспекция.

Предварительно, 25-летний водитель Chevrolet Klan не уступил дорогу при повороте и столкнулся со встречной «четырнадцатой».

19-летняя пассажирка иномарки получила сотрясение мозга и была доставлена в медицинское учреждение. Кроме того, ушибы получила 24-летняя пассажирка отечественного автомобиля.

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