Видео: на парковке у «Парк Хауса» в Казани водитель эвакуатора снес забор

На парковке рядом с торгово-развлекательным комплексом «Парк Хаус» в Казани водитель автомобиля-эвакуатора влетел в металлический забор.

Соответствующие кадры были опубликованы пользователями социальных сетей.

На видео видно, что водитель, выезжая с парковки, в какой-то момент попал в занос и потерял управление, в результате чего эвакуатор врезался в ограждение.

Вместе с тем, пользователи также публикуют другие кадры, на которых запечатлено, как несколько эвакуаторов, разъезжая по заснеженным дорогам Казани, устраивают соревнования по дрифту. Вероятно, в ДТП попал один из этих водителей-экстремалов.