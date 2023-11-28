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Видео: на парковке у «Парк Хауса» в Казани водитель эвакуатора снес забор
На парковке рядом с торгово-развлекательным комплексом «Парк Хаус» в Казани водитель автомобиля-эвакуатора влетел в металлический забор.
Соответствующие кадры были опубликованы пользователями социальных сетей.
На видео видно, что водитель, выезжая с парковки, в какой-то момент попал в занос и потерял управление, в результате чего эвакуатор врезался в ограждение.
Вместе с тем, пользователи также публикуют другие кадры, на которых запечатлено, как несколько эвакуаторов, разъезжая по заснеженным дорогам Казани, устраивают соревнования по дрифту. Вероятно, в ДТП попал один из этих водителей-экстремалов.
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