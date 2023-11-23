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Видео: На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан
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На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан, передает РИА Новости.
Как выяснилось, в ресторане произошло возгорание вытяжки, всех посетителей эвакуировали.
В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало, отметили в столичном главке МЧС.
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