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Происшествия 23 ноября 2023 16:24

Видео: На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан

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На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан, передает РИА Новости.

Как выяснилось, в ресторане произошло возгорание вытяжки, всех посетителей эвакуировали.

В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало, отметили в столичном главке МЧС.

#пожар
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