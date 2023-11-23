Видео: На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан

На Новом Арбате в Москве загорелся ресторан, передает РИА Новости.

Как выяснилось, в ресторане произошло возгорание вытяжки, всех посетителей эвакуировали.

В настоящее время пожар ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало, отметили в столичном главке МЧС.